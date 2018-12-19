روسيا تنتظر إيضاحات من واشنطن وتبليسي بشأن أنشطة مختبر (لوجار) البيولوجي

قال نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين إن بلاده لا تزال تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة وجورجيا بشأن نوع الأنشطة التي يقوم بها مختبر "لوجار" البيولوجي في بلدة "أليكسييفكا" بضواحي تبليسي.

وأضاف كاراسين - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الأربعاء/ - أن هذا المختبر من الناحية الجغرافية يقع على الحدود مع روسيا، مشيرا إلى أن زيارة المراقبين الأجانب إلى مركز "ريتشارد لوجار" لإجراء مراجعة تفتيشية لأنشطة المركز في نوفمبر الماضي لم توضح الوضع بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن موسكو تعتبر أن مثل هذه الزيارات لا يمكنها أن تكون بديلاً لآلية التحقق في إطار اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسُمية.

وكان قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف قد أكد، في 16 نوفمبر الماضي، أن الباحثين الأميركيين - الذين يعملون في هذا المختبر - اختبروا مادة كيماوية سامة على السكان المحليين بحجة علاجهم.

يذكر أن وزير الأمن الجورجي الأسبق "إيجور جيورجادزه" قد كشف عن تجارب سرية مارسها العسكريون الأمريكيون وشركات أخرى خاصة على مدنيين جورجيين داخل المختبرات الجورجية، أدت إلى مقتل 30 شخصاً في ديسمبر عام 2015 أثناء خضوعهم للعلاج من التهاب الكبد الوبائي (سي)..حيث إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض والرعاية الصحية في جورجيا قد نفى ادعاءات الوزير الجورجي هذه.