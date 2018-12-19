تايلاند: التحقيق مع إحدى مشاهير «يوتيوب» لانتقادها تصميم أميرة لثوب متسابقة

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تجري السلطات في بانكوك تحقيقا مع إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت تصميم أميرة تايلاندية لثوب متسابقة مشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2018، حسبما أبلغت الشرطة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

ويمكن أن تواجه وانشالاويم جامنيانفول (25 عاما) وهي متحولة جنسيا وتقدم برنامجا تليفزيونيا عبر شبكة الإنترتت ولديها أكثر من نصف مليون متابع على موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك"، دعوى قضائية بعدما وصفت ثوبا صممته الأميرة سيريفانافاري ناريراتانا بأنه "قبيح".

وكتبت وانشالاويم في صفحتها على موقع "فيسبوك" يوم الاثنين "ثوب المصمم مو اسافا به الكثير من الأناقة، ولكن عندما يأتي الأمر إلى الثوب التايلاندي الذي صممته سيريفانافاري، فهو قبيح للغاية".

وكانت وانشالاويم انتقدت تصميم مو لثوب المتسابقة التايلاندية سوفيدا كانشانارين في مسابقة ملكة جمال الكون، وفي أعقاب الانتقادات حذفت وانشاليوم منشورها وقدمت اعتذارا عبر الإنترنت.

وأقيمت مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في بانكوك أول أمس الاثنين وقامت الأميرة سيريفانافاري (31 عاما) ابنة الملك ماها فاجيرالونجكورن بتصميم ثوب السباحة لجميع المُتسابِقات.