متحدثة: ترامب أبلغ تركيا بأن أمريكا ستنظر فقط في إمكانية تسليم جولن

قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي طيب أردوغان بأن واشنطن ”ستنظر“ في إمكانية تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تشتبه أنقره في وقوفه وراء محاولة انقلاب عام 2016، لكن ترامب لم يقدم أي تعهد.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين ”الشيء الوحيد الذي قاله (ترامب) هو أننا سننظر في الأمر، لا شيء في هذه المرحلة أكثر من ذلك، لا يوجد أي تعهد بشيء على الإطلاق في تلك العملية“.

كان وزير خارجية تركيا قد قال يوم الأحد الماضي، إن ترامب أبلغ أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم رجل الدين كولن.

وحين سئل عن التعليق أول أمس الاثنين، اكتفى مسؤول في البيت الأبيض بالقول إن ترامب لم يتعهد بتسليم جولن، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بخصوص المباحثات.