الداخلية التونسية تفكك خلية تطلق على نفسها «كتيبة الجهاد والتوحيد»

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن توقيف عناصر جماعة متشددة تطلق على نفسها "كتيبة الجهاد والتوحيد" كانت تحضر لعمليات إرهابية.

وأفادت الوزارة اليوم بأن وحدة مكافحة الارهاب بجهة سيدي بوزيد تمكنت من الكشف عن التنظيم وتوقيف أغلب عناصره، وهو "تنظيم مهيكل ومقسم الأدوار، بايع زعيم تنظيم متشدد في الخارج".

كما أمكن للوحدات الأمنية إحباط مخططات التنظيم الإرهابية ومن بينها استهدف دوريات ومقرات أمنية في الجهة.

وضبط الأمن، خلال عمليات تفتيش، حزاما ناسفا ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر.

وأصدرت النيابة العامة 8 بطاقات إيداع بالسجن بحق عناصر التنظيم.

وتأتي العملية بعد أيام من تنفيذ عناصر إرهابية لهجوم مسلح على فرع بنكي بجهة القصرين غرب البلاد والسطو على مبالغ مالية ومن ثم مداهمة منزل في المنطقة وقتل مدني هو شقيق عسكري كان توفي قبل عامين في مواجهة مع عناصر إرهابية.