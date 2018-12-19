الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة وسط تحقيق بشأن الأنفاق بين لبنان وإسرائيل

حذر وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان- بيير لاكروا، من "الأنشطة الاستفزازية" و"الخطاب المحتدم" في الوقت الذي تجري فيه الأمم المتحدة تحقيقا بشأن ما وصفته إسرائيل بأنه "أنفاق الهجمات عبر الحدود" قرب الحدود مع لبنان.

وأكدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) وجود أربعة أنفاق، يتجاوز اثنان، على الأقل، ما يسمى "الخط الأزرق"، حسبما أخبر لاكروا مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.

وأوضح لاكروا، أنه لا يبدو أن للأنفاق مخارج على الجانب الإسرائيلي، لكنها تمثل "انتهاكا خطيرا" لقرارات مجلس الأمن الدولي. ويتراوح عمق الأنفاق ما بين 29 و 46 متراً تحت الأرض، ويصعب تحديد مواقعها، كما أنها تقع على مقربة من مناطق حساسة لدى الجانبين.

ونشرت "يونيفيل" قوات إضافية وفرق اتصال في المواقع الحساسة على طول الحدود، وطالبت لبنان بالمساعدة في تحديد موقع أي أنفاق تمتد من الجانب اللبناني إلى إسرائيل، وتعطيلها.