الجيش الليبي: تركيا داعم رئيسي للإرهاب في بلادنا

علق المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، على شحنة الأسلحة المضبوطة، أمس الثلاثاء في ميناء الخمس البحري، والتي أعلن عن قدومها من تركيا، قائلًا: «ماذا ستقول تركيا؟ وماذا ستقول لجنة العقوبات في مجلس الأمن عن هذه الكمية الهائلة التي لو وصلت إلى أيادي الإرهابيين لأحدثت مشكلة كبيرة جدًا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن تركيا ليس من مصلحتها استقرار الأوضاع في ليبيا، مستطردًا: «تركيا وقطر أدوات لتنفيذ المشروع الكبير الذي يستهدف الإطاحة بالدولة الليبية وهيبتها».

وعقب أن هذا المشروع قد وصل إلى مرحلة حرجة بعد أن خسرت هذه الأطراف المعركة العسكرية، بعد الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الليبية، مضيفًا: «كما خسروا المعركة السياسية أمام الساسة الليبيين، وخسروا كذلك المعركة الدولية بعد تيقن الكثير من دول العالم، بأن تركيا داعم رئيسي للإرهاب».

وكانت الأجهزة الأمنية في ليبيا قد تمكنت من ضبط حاوية معبأة بالأسلحة والذخائرة في ميناء الخمس البحري، أٌعلن عن قدومها من تركيا، أمس الثلاثاء.