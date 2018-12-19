إيطاليا تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانيتها لعام 2019

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، توصل إيطاليا إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية حول ميزانيتها المثيرة للجدل لعام 2019.

وقال دومبروفسكيس إن إيطاليا ستتجنب فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها إذا ما طبقت الاتفاقية بالكامل، لكن مشروع ميزانيتها لا يزال مقلقا.

وكان قادة الحكومة الإيطالية قدموا في البداية ميزانية توقعت وجود عجز يعادل 4ر2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مرتفعة من 8ر1% هذا العام.. لكن المفوضية رفضت مشروع الميزانية في أكتوبر الماضي، مدعية أنه انتهك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، فأرسلت روما خطة معدلة بعجز قدره 04ر2%، مما يفتح الطريق أمام مفاوضات مكثفة معها.