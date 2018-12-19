زعيم المعارضة البريطانية: حدوث بريكست دون اتفاق أمر كارثي

قال زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، اليوم الأربعاء، إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون كارثيًا على البلاد وأن أي حكومة مسؤولة لن تقبل به.

وتابع زعيم حزب العمال -حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- أن تيريزا ماي رئيسة وزراء متهورة دفعت البلاد إلى أزمة وطنية باستنفاد الوقت، داعيًا إياها بطرح الاتفاق للتصويت الذي قال إنه لم يتم إجراء أي تعديلات عليه وإلى تقديم ضمانات على عدم تأجيل التصويت مرة أخرى.

يشار إلى أن ماي كانت قد أعلنت أنه سيتم بدء مناقشة اتفاق "بريكست" في مجلس العموم البريطاني في 7 من يناير المقبل على أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع الذي يليه.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 من مارس المقبل، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج حتى هذا التاريخ فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وغيره من المجالات.