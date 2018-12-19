وزير خارجية اليمن: الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة مرهون بعودة الأمن والاستقرار للحديدة

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أنه لا يمكن للحكومة الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة مع ميليشيات الحوثي ما لم يعد الأمن والاستقرار للحديدة، إضافة إلى تحقيق كل ما تم التوافق عليه في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكد اليماني، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن قبول الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة يدخلها في مراحلها الأخيرة، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ.

يأتي هذا فيما يعقد اجتماع بين الطرفين اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة بحضور ممثلين عسكريين من كل جانب، لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة.