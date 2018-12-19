روسيا تؤكد وجود أكثر من 20 تنظيما إرهابيا نشطا في أفغانستان

أكدت روسيا /اليوم الأربعاء/ أن السلطات الأفغانية خسرت السيطرة على أكثر من نصف أراضي البلاد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 20 تنظيما إرهابيا ناشطا فيها.

وقال مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن الوضع في أفغانستان يتدهور، ولم تعد السلطات تسيطر على أكثر من نصف أراضي البلاد، في حين تتزايد الخلافات بين المجموعات العرقية، مما يعزز الإرهاب في البلاد، علاوة علي وجود أكثر من 20 تنظيما إرهابيا بها​​​.

يذكر أن القوات الأفغانية تعرضت إلى انتكاسات كثيرة في عدد من الولايات، في مواجهات مع قوات طالبان، التي وسعت نفوذها وباتت تشن هجمات على مراكز للقوات الحكومية بمختلف أنحاء البلاد.