ناخبو مدغشقر يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة

يتوجه ناخبو مدغشقر إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة التي تجري بين رئيسيين سابقين.

وبعد الانتخابات التي جرت في 7 نوفمبر، حصل أندري راجولينا (الرئيس من 2009 إلى 2014) على 19ر39% من الأصوات، يليه مارك رافالومانانا (2002- 2009) على 29ر35%.

وكانت مدغشقر أجرت انتخابات لاختيار رئيس جديد الشهر الماضي بعد أزمة سياسية مطولة في الجزيرة الأفريقية في وقت سابق من هذا العام.

واندلعت أزمة سياسية في مدغشقر في أبريل، عندما اعتمد البرلمان قانونًا انتخابيًا جديدًا يقيد تمويل الحملات والوصول إلى وسائل الإعلام، وقالت المعارضة إن القانون يؤيد الحكومة الحالية في الانتخابات المقبلة.

وعلى مدار أكثر من شهر ، نظم 73 من نواب المعارضة وأنصارهم احتجاجات في العاصمة مطالبين باستقالة رئيس الدولة.