وزير الخارجية اليمني: ما تم التوصل إليه في السويد انتصارا للشرعية

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن ما تم التوصل إليه في السويد يمثل انتصارا بالنسبة للشرعية ولمنطق السلام في اليمن.



وأوضح اليماني ، في تصريحات خاصة لقناة (العربية )الإخبارية ، مساء أمس الثلاثاء، أن آلية المراقبة القديمة التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية من إيران لم تتمكن من فرض سيطرتها الكاملة نظرا لأنها كانت تتخذ من جيبوتي مقرا له.



وأوضح اليماني أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ، وأن لجنة حكومية شكلت من أجل التنسيق وإعادة الانتشار، تحت قيادة وإشراف الأمم المتحدة تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية للمدينة والسلطات الشرعية إليها.