«طالبان»: محادثات الإمارات تركز فقط على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

قالت حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تركز فقط على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد - في تصريح نقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - أنه لم يتم إجراء أي نقاش فيما يتعلق بالحكومة المؤقتة، أو وقف إطلاق النار، أو الانتخابات.

ووفقا للتقارير، فإن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان جارية في أبو ظبي، بحضور مسؤولين سعوديين وباكستانيين وإماراتيين.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن قادة حركة طالبان قد ناقشوا قضية إطلاق سراح السجناء وإزالة أسماء قادة طالبان من القائمة السوداء للأمم المتحدة، وكذلك الافتتاح الرسمي لمكتب طالبان السياسي في قطر.

وبدأت المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في أبوظبي أمس الأول الاثنين، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لإحياء المفاوضات المباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وترفض "طالبان" حتى الآن إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، لكن المسؤولين الأفغان متفائلون بأن هذه المحادثات قد تبدأ قريبا.