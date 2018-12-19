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الشرطة البريطانية: طعن 3 أشخاص في مركز طبي بلندن

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:34 م

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، عن إصابة ثلاثة أشخاص، في حادث طعن، بأحد المراكز الطبية، في لندن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ولم يتضح حتى الآن أسباب الحادث، وما إذا كان إرهابيًا أم لا.


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