الشرطة البريطانية: طعن 3 أشخاص في مركز طبي بلندن

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أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، عن إصابة ثلاثة أشخاص، في حادث طعن، بأحد المراكز الطبية، في لندن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
ولم يتضح حتى الآن أسباب الحادث، وما إذا كان إرهابيًا أم لا.