إعادة فتح حقل «الشرارة» النفطي جنوب غربي ليبيا

أكد الناطق باسم الكتيبة "30 مشاة خفيف" الرائد صالح محمد لـ"بوابة الوسط"، إعادة فتح حقل الشرارة النفطي جنوب غربي البلاد مساء اليوم الأربعاء، وتسوية الأزمة التي تسببت في إغلاق الحقل ووقف الإنتاج، والتي شملت رواتب عناصر الحماية.

كان المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، صرح ليلة الاثنين بأنه " تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرا من قبل (عناصر) مجموعة مسلحة (الكتيبة 30 و سرية الإسناد المدنية التابعة لها) الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف."

وتشهد ليبيا صراعات بين فصائل مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، ثم قتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على تولي إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.