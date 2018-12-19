انطلاق مباحثات رسمية بين العراق وأستراليا

انطلقت في بغداد، اليوم الأربعاء، مباحثات رسمية بين العراق واستراليا، حيث ترأس الجانب العراقي في المباحثات رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، فيما ترأسها عن الجانب الأسترالي نظيره سكوت موريسون.

وقال عبد المهدي، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي "نتطلع لمواصلة استراليا موقفها مع العراق وتوسيع التعاون ليشمل جميع القطاعات وبما يعزز مصالح البلدين، ونأمل بمشاركة واسعة لرجال الأعمال والشركات الاسترالية الكبرى في إعمار العراق وتوفير فرص العمل".

وأضاف "أن العراق بلد متنوع دينيا وقوميا وفكريا وهذا التنوع هو مصدر قوة، ونحن ننظر لجميع العراقيين على أساس المواطنة والهوية الوطنية وأن التجربة الديمقراطية العراقية فريدة في المنطقة وقد أثمرت عن انتخابات عديدة وتداول سلمي للسلطة".

وأكد رئيس الوزراء العراقي "نحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومحيطنا وجميع دول العالم ولا نقبل أن يكون بلدنا مقرا للإرهاب أو ممرا للاعتداء على أي دولة اخرى".

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء الاسترالي عن سعادته "بزيارة العراق وبما يشهده من استقرار وتطور وأن استراليا بلد صديق للعراق وكانت دوما داعمة لجهوده بمحاربة الإرهاب وستواصل هذا الدعم في جميع المجالات".

وقال "إن زيارتنا اليوم تعبر عن عمق العلاقات بين بلدينا وأن استراليا على استعداد لبدء مرحلة جديدة من التعاون لتلبية احتياجات العراق في مجالات تطوير الاقتصاد والبناء والإعمار والتدريب والمساعدات الإنسانية اللازمة".

وتناولت جولة المباحثات الرسمية المشتركة استعراض تطور العلاقات بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية وتوجه الحكومة العراقية للإعمار، بعد نجاح العراق في تحرير أراضيه من داعش.