رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع وزير خارجية هولندا العلاقات الثنائية

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بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الأربعاء مع وزير خارجية هولندا ستيف بلوك والوفد المرافق له ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الهولندي قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت فى وقت سابق اليوم ؛ للقاء عدد من كبار المسؤولين الكويتيين.