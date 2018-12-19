الأربعاء 19 ديسمبر 2018 2:54 م القاهرة القاهرة 20.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع وزير خارجية هولندا العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الكويتى-ارشيفية
رئيس الوزراء الكويتى-ارشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 2:28 م

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الأربعاء مع وزير خارجية هولندا ستيف بلوك والوفد المرافق له ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الهولندي قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت فى وقت سابق اليوم ؛ للقاء عدد من كبار المسؤولين الكويتيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك