تراجع أسهم وحدة الهواتف المحمولة بسوفت بنك في بداية طرحها

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تراجعت أسهم وحدة الهواتف المحمولة بمجموعة سوفت بنك اليابانية في أولى أيام تداولها في بورصة طوكيو، حيث يخشى المستثمرون من وقوع حرب أسعار في قطاع الاتصالات الياباني.

أفادت صحيفة نيكي اليابانية بأن أسهم وحدة الهواتف بشركة سوفت بنك تراجعت بأكثر من 14% مقارنة بسعر الطرح الأولى 1500 ين (13.35 دولار) حيث انخفضت إلى 1282 ين عند الإغلاق.

وفي أحد أكبر الطروحات، تمكنت الشركة من جمع 2.65 تريليون ين، من طرح 36.85 % من الشركة.

وكانت الشركة تأمل في جمع أكثر من 2.4 تريليون، ليكون أكبر طرح في تاريخ اليابان.

وعكست البداية الضعيفة للبورصة مخاوف المستثمرين بشأن قطاع الهواتف المحمولة في اليابان بأكملها. ويبدو أن الشركة المدرجة حديثا في البورصة تتجه صوب حرب أسعار، حيث تمارس الحكومة اليابانية ضغوطا على شركات الهواتف المحمولة المحلية لخفض التكاليف.

ويشار إلى أن ماسايوشي سون، أغني رجل في اليابان، هو من أسس الشركة التي تعمل في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت .

وقال سون الشهر الماضي إنه يعتزم استخدام الأموال التي سوف يجمعها من الطرح الأولي لسداد ديون والقيام باستثمارات إضافية في صندوق فيجن(رؤية)، في إشارة إلى الصندوق الذي تدعمه السعودية ويبلغ نحو 100 مليار دولار.