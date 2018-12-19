ليبيا تطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق دولي لمعرفة حيثيات شحنة الأسلحة المضبوطة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية تطالب مجلس الأمن، بوضع يده على شحنة الأسلحة والذخائر المضبوطة مؤخرًا، والتي أعلن عن قدومها من تركيا، عبر لجنة العقوبات، وفتح تحقيق دولي عاجل لمعرفة المستخدم الأخير لها في ليبيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «نطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإعلان رسميًا عن الشحنة المضبوطة، وحيثياتها وناقلها والمنقولة إليه»، معقبًا: «مما يثبت أن تركيا قد خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالشأن ذاته».

وتابع أن تركيا قد خرقت قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية، متابعًا: «هذا القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

وكانت الأجهزة الأمنية في ليبيا قد تمكنت من ضبط حاوية معبأة بالأسلحة والذخائرة في ميناء الخمس البحري، أٌعلن عن قدومها من تركيا، أمس الثلاثاء.