كوسوفو تطمئن حلف الناتو بشأن عملية تشكيل جيشها النظامي

طمأن رئيس وزراء كوسوفو راموش هارديناج، اليوم الأربعاء، رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج، بشأن قرار بلاده تشكيل جيش نظامي، والذي أثار أزمة مع صربيا المجاورة الرافضة للقرار.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن هارديناج قوله: "إنه طمأن شتولتنبرج خلال اتصال هاتفي بشأن شفافية عملية تحويل قوات الأمن في كوسوفو إلى جيش نظامي".

من جانبه، قال شتولتنبرج، إن حلف "الناتو" سوف يعيد دراسة مستوى شراكته مع قوات الأمن في كوسوفو في العام الجديد.

وكان شتولتنبرج دعا صربيا وكوسوفو إلى التحلي بالهدوء والكف عن أي تصريحات أو إجراءات من شأنها تصعيد النزاع بين البلدين، بعدما وافق برلمان كوسوفو بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي على تشكيل جيش نظامي للبلاد.

وأثارت هذه الخطوة غضب صربيا التي لا تعترف بإعلان كوسوفو استقلالها عنها عام 2008 وتقول إن القرار سيضر باستقرار المنطقة.