المتمردون الشيوعيون يختطفون جنديين و12 من أفراد الميلشيا في جنوب الفلبين

أعلنت الشرطة والجيش في الفلبين اليوم الأربعاء أن ما يشتبه أنهم متمردون شيوعيون قاموا باختطاف جنديين و12 من أفراد الميلشيا التابعة للحكومة في هجوم على مفرزة للجيش في جنوب البلاد.

كما استولى المسلحون على 24 قطعة سلاح من جنود الجيش في بلدة سيباجات في إقليم اجوسان ديل سور على بعد 812 كيلومترا جنوب مانيلا.

وجاء في تقرير الشرطة أن نحو 80 متمردا هاجموا المفرزة قبل الفجر، وكان عددهم أكبر من عدد الجنود وأفراد الميليشيا المتواجدين في الموقع.

وقال الميجور جنرال رونالد فيلانويفا، قائد فرقة مشاة بالجيش إن القوات الحكومية لم تقاوم الهجوم. وأضاف أن السلطات مازالت تحقق في ملابسات الهجوم.

وأوضح أنه جرى الدفع بقوات لتعقب المسلحين وإنقاذ الرهائن.

ويذكر أن الهجوم يأتي قبيل وقف أحادي الجانب لإطلاق النار ، أعلنه المتمردون الشيوعيون بمناسبة عطلة أعياد الميلاد، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ من 24 إلى 26 كانون أول/ديسمبر الجاري ومن 31 كانون أول/ديسمبر حتى الأول من يناير المقبل.

ولم تعلن الحكومة وقف إطلاق النار بالمثل حيث توعد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بدحر التمرد قبل انتهاء فترة ولايته عام 2022.

وكان دوتيرتي قد أنهى رسميا المفاوضات مع المتمردين الشيوعيين العام الماضي في ظل تصاعد هجمات المسلحين. وقد عرقلت الهجمات التي تستهدف المدنيين والجنود ورجال الشرطة جهود استئناف المفاوضات.