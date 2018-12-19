بنك الكويت المركزي يُبقي سعر الخصم دون تغيير عند 3%

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قال بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء، إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ ثلاثة بالمئة.
وفي وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.