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بنك الكويت المركزي يُبقي سعر الخصم دون تغيير عند 3%

دبي - رويترز
نشر فى : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 11:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 ديسمبر 2018 - 11:06 م

قال بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء، إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ ثلاثة بالمئة.

وفي وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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