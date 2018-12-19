معهد «إيفو» يخفض توقعاته بالنسبة لنمو اقتصاد ولايات شرقي ألمانيا

خفض معهد "إيفو" الألماني توقعاته الخاصة بمعدل نمو الاقتصاد في الولايات الشرقية من ألمانيا للعام الحالي.

وأعلن يوأخيم راجنيتس، نائب الرئيس التنفيذي للمعهد، اليوم الأربعاء، تخفيض التوقعات الخاصة بنمو اقتصاد هذه الولايات خلال العام الحالي، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.4%.

وأشارت توقعات المعهد إلى أن معدل نمو اقتصاد الولايات الشرقية في العام المقبل سيبلغ 1.3% فقط.

وعزا راجنيتس تباطؤ وتيرة النمو إلى عوامل، في مقدمتها "المسار المتباطئ للحالة الاقتصادية على مستوى العالم"، واضاف أن المعايير الدولية الجديدة لقيم العوادم ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج في قطاع صناعة السيارات، الأمر الذي سيؤثر أيضا على شركات التوريد في شرق ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، رأى راجنيتس أنه لهذا السبب فإن " الاستهلاك سيعاود لعب دور بارز بالنسبة لنمو الاقتصاد في العام المقبل".

وتتوقع معاهد الأبحاث الاقتصادية أن يحقق اقتصاد ألمانيا معدل نمو يتراوح بين 1.4 و1.5% في 2019. وكان جميع الخبراء، تقريبا، خفضوا خلال الأسابيع الماضية توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الألماني.