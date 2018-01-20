«الإسكان»: تشغيل فرع الأكاديمية العربية للنقل البحري بالعلمين الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، البدء في تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، خلال أيام، موجِّها بانتهاء كامل الأعمال المطلوبة خلال 18 شهرًا؛ لافتتاحها في سبتمبر من العام المقبل، واستقبال أول دفعة من الطلاب في العام الدراسي 2019/ 2020.

وبحث مدبولي، أمس، مع رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إسماعيل عبد الغفار، تصميم الموقع العام لفرع الأكاديمية والتصميمات المبدئية للكليات الثمانية المقرر أن يشملها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن تصميم مباني الأكاديمية التابعة لجامعة الدول العربية يتولاه أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة، وسيعمل على توفير الطاقة، وتحقيق مفهوم الاستدامة.

ونوَّه إلى أن مساحة فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة يبلغ 62 فدانًا، وهي مخصصة بنظام المشاركة مع وزارة الإسكان، وسيستعب 10 آلاف طالب.

وأشار مدبولي إلى أن الكليات الثمانية المقرر أن يشملها الفرع الجديدة، هي: كلية الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومجال اللوجستيات والنقل الدولي، والإدارة والتكنولوجيا، واللغات، والإعلام، والاستزراع المائي، مضيفًا: كما سيضم فرع الأكاديمية مبانٍ سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس مزودة بمنطقة للخدمات الترفيهية والرياضية، ومبنى للتعليم المفتوح، ومكتبة، وقاعة مؤتمرات، وملاعب، ومركز للإبداع.