الأحد 21 يناير 2018 5:24 ص القاهرة القاهرة 10.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟

النتـائـج تصويت

«الجيش الحر» يدخل بلدة «عفرين» السورية عقب قصف تركي مكثف

دمشق - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 يناير 2018 - 5:59 م | آخر تحديث : السبت 20 يناير 2018 - 5:59 م

بدأت وحدات من "الجيش الحر" اليوم السبت، دخول المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في بلدة عفرين السورية، المحاذية للحدود مع تركيا، بعد قصف المدفعية التركية للبلدة.

وأوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن مدرعات وعناصر "الجيش الحر" بدأت بالتقدم من حدود ولايتي (كليس) و(هطاي) التركيتين بجنوب البلاد، باتجاه مناطق في عفرين، عقب استهداف سلاح المدفعية التركية، أهدافا للأكراد في وقت سابق اليوم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال - في وقت سابق اليوم - إن العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا وستستمر حتى منبج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك