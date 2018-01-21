«الجيش الحر» يدخل بلدة «عفرين» السورية عقب قصف تركي مكثف

بدأت وحدات من "الجيش الحر" اليوم السبت، دخول المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في بلدة عفرين السورية، المحاذية للحدود مع تركيا، بعد قصف المدفعية التركية للبلدة.

وأوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن مدرعات وعناصر "الجيش الحر" بدأت بالتقدم من حدود ولايتي (كليس) و(هطاي) التركيتين بجنوب البلاد، باتجاه مناطق في عفرين، عقب استهداف سلاح المدفعية التركية، أهدافا للأكراد في وقت سابق اليوم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال - في وقت سابق اليوم - إن العملية العسكرية في عفرين بدأت فعليا وستستمر حتى منبج.