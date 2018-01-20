دعوى قضائية جديدة تطالب بالاعتراف بالكنيسة الإنجليكانية

أقام منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، دعوى قضائية جديدة، أمام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بالاعتراف بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، وذلك «لتمتعها بكل مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور».

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 19847 لسنة 72 قضائية، أن الكنيسة الأسقفية فى مصر تتبع الكنيسة الإنجليكانية العالمية التى يرأسها رئيس أساقفة كانتربرى الذى يعد الرئيس العام للكنيسة على غرار بابا روما بالنسب للكنيسة الكاثوليكية.

وأشارت الدعوى، إلى أن ملكة إنجلترا تعتبر رأس الكنيسة الانجليكانية بإنجلترا بحسبانها الكنيسة الرسمية للدولة، كما تعد الديانة الرئيسية لأنجلترا وويلز.

وأضافت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية فى مصر هى كنيسة إقليمية من ضمن ٣٨ إقليما للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالعالم والتى ينتمى إليها ٨٥ مليونا من اعضاء الكنيسة، كما أن مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر له السلطة الدينية على شعب الكنيسة فى مصر وليبيا وتونس والجزائر ودول القرن الافريقى.

يذكر أن «حنا» سبق أن أقام كممثل للطائفة الإنجليكانية والكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، برقم 9122 لسنة 58 قضائية، مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالطائفة الإنجليكانية، مستقلة عن الطائفة الإنجيلية، والتى يمثلها القس صفوت البياضى.

وصدر حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى فى 15 مايو 2007، وتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، برقم 15511 لسنة 53، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن فى 6 نوفمبر 2013، مما دفع المدعى لإقامة دعوى بطلان أصلية على الحكم رفضتها المحكمة أيضا فى ٢٠١٦.