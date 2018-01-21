«الأوروبية لمراقبة الحدود»: انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا

أكد تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا إلى 119 ألفا فى العام الماضى 2017، مقابل 181 ألف مهاجر خلال عام 2016، بنسبة 34%.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية فى ميلانو، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الإيطالية، للحد من الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وأشار المستشار العمالى فى ميلانو عزت عمران، إلى أن هذه الإجراءات تمثلت فى نشر قطع حربية بحرية أمام السواحل الليبية، ورفع قدرة قوات خفر السواحل الليبية على اعتراض قوارب المهاجرين أمام السواحل الليبية، والسيطرة على سفن الإنفاذ التابعة لمنظمات الإغاثة غير الحكومية، وقمع تجاوزاتها، فضلا عن إنشاء مراكز الاحتجاز للمهاجرين القادمين من أنحاء إفريقيا داخل الأراضى الليبية، والعمل على إعادتهم إلى موطنهم الأصلى.

كما أدت تلك الإجراءات إلى بدء العد التنازلى لمؤشرات الهجرة فى النصف الأخير من عام 2017، بعد ارتفاع بنسبة 20% فى النصف لأول من العام نفسه، حيث انخفضت أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط بنسبة 70% خلال النصف الثانى من 2017.

وتواجه مراكز الاحتجاز اعتراض العديد من المنظمات الإنسانية، لمكوث المهاجرين بها فترات زمنية طويلة، حتى عودتهم إلى بلادهم الأصلية، وسط ظروف معيشية سيئة