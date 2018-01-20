تقرير- أساطير مثلوا فريقاً واحداً على مدار تاريخهم

يحتفل أسطورة الكرة الإيطالية، باولو مالديني اليوم بالذكرى الـ23 على أول ظهور له بقميص أيه سي ميلان عندما كان عمره 16 عاماً حينها ، وتستعرض الشروق خلال تلك السطور أعظم 11 لاعبا مثلوا فريقاً واحدا خلال طيلة مسيرتهم الكروية، ليضربوا مثلا صارخا في الانتماء.

ويتواجد مالديني ضمن النجوم الذين فضلوا البقاء مع أنديتهم طوال مسيرتهم، وآخرهم نجم وقائد برشلونة أندريس إنييستا المتواجد حاليا مع الفريق الكتالوني..

وفيما يلي القائمة..

1 – ليف ياشين :

أحد أساطير كرة القدم في مركز حراسة المرمى على مدار التاريخ ، استمر ياشين بقميص دينامو موسكو 20 موسماً متتالياً، من أعوام 1950 إلى 1970.

2 – توني أدامز :

مثل المدافع الإنجليزي، توني أدامز نادي أرسنال لمدة 22 عاماً على التوالي منذ 1980 إلى 2002.

3 – جيمي كاراجير :

نشأ المدافع الإنجليزي جيمس كاراجير في صفوف ليفربول بدايةً من عام 1988 قبل أن ينضم للفريق الأول للريدز في 1996، ليستمر في صفوف النادي لحين إعتزاله عام 2013.

4 – كارليس بويول :

أسطورة الدفاع الإسبانية والصخرة التي تحطم عليها أقوى مهاجمي العالم، مثّل بويول نادي برشلونة من عام 1996 حتى عام 2014 الذي أعلن فيه إعتزاله.

5 – جاري نيفيل :

مثّل المدافع الإنجليزي، جاري نيفيل نادي مانشستر يونايتد لمدة 19 عاماً على التوالي، حيث لم يخض أي تجارب إحترافية خارج الأولد ترافورد.

6 – فرانكو باريزي :

قضى اللاعب الإيطالي 20 عاماً في صفوف أيه سي ميلان الإيطالي منذ موسم 1977 حتى موسم 1997.

7 – بول سكولز :

أسطورة خط الوسط الإنجليزية .. مثّل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ موسم 1993 وحتى موسم 2013.

8 – باولو مالديني :

ضمن أعظم مدافعي وخط الوسط في تاريخ الكرة الإيطالية والعالم ، مثّل مالديني نادي أيه سي ميلان 25 موسما على التوالي، منذ عام 1985 حتى 2009.

9 – أندريس إنيستا :

16 عاماً هي حصيلة أندريس أنيستا البالغ من العمر 33 عاماً مع نادي برشلونة ، ويستمر الموسيقار أنيستا في مواصلة العطاء مع البلوجرانا حتى الآن.

10 – ريان جيجز :

مثّل أسطورة مانشستر يونايتد والقائد الأبرز في تاريخ النادي الشياطين الحمر في 672 مباراة على مدار 24 عاماً.

11 – فرانشيسكو توتي :

قاد زعيم كتيبة الذئاب، توتي فريقه روما في 619 مباراة على مدار 25 عاماً ظهر فيها بقميص روما فقط خلال مسيرته الإحترافية، التي رفض خلالها جميع العروض التي تقدمت بها أعظم الأندية الأوروبية للإنتقال إليها.

وهذه هي تشكيلة الأساطير التي مثلت نادي واحد طيلة مسيرتهم ..