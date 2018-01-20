التعادل يحسم مواجهة خيتافي واتلتيك بلباو

تعادل فريق خيتافي مع ضيفه أتلتيك بلباو 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل هدفي أتلتيك بلباو اينياكي ويليامس في الدقيقة 14 وراؤول جارسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل هدفي خيتافي خورخي مولينا من ركلة جزاء في الدقيقة 21 وأنخيل رودريجيز في الدقيقة 74.



وأهدر خورخي مولينا لاعب خيتافي ركلة جزاء في الدقيقة 51.



ورفع خيتافي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس وإيبار صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب، كما رفع بلباو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف أمام جيرونا.



يذكر أن هذا التعادل هو السادس لخيتافي هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في مثلها، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لبلباو هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في مثلها.