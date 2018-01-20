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دورتموند ينتزع نقطة ثمينة من هيرتا برلين

د ب أ
نشر فى : السبت 20 يناير 2018 - 12:04 ص | آخر تحديث : السبت 20 يناير 2018 - 12:04 ص

 انتزع فريق بوروسيا دورتموند نقطة ثمينة من مضيفه هيرتا برلين بعد أن حول تأخره بهدف إلى تعادل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم هيرتا برلين بهدف سجله دافي سيلك في الدقيقة 46 وتعادل شينجي كاجاوا في الدقيقة 71.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام شالكه كما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الثاني على التوالي لدورتموند والسادس له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في خمس، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لهيرتا برلين هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في ست.


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