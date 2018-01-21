كتاب جديد: الموساد الإسرائيلى اغتال 3 آلاف شخص خلال 70 عامًا

خلص الصحفى الإسرائيلى رونين بيرجمان فى كتابه «حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد» إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلى اغتال منذ نشأته قبل نحو 70 عاما آلاف الأشخاص بمن فيهم عدد كبير من الأبرياء.

ونقلت مجلة «دير شبيجل» الألمانية الصادرة اليوم، عن بيرجمان، قوله: «بشكل إجمالى نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 3000 شخص، لم يكن بينهم فقط الأشخاص المستهدفون بل العديد من الأبرياء الذين تواجدوا فى الوقت الخطأ فى المكان الخطأ».

وأوضح أنه تحدث فى أبحاثه مع نحو 1000 شخص، بينهم ستة من الرؤساء السابقين للموساد وستة من رؤساء الحكومات الإسرائيلية كإيهود باراك، وإيهود أولمرت ورئيس الحكومة الإسرائيلية الحالى بنيامين نتنياهو.

ورسميا يسمى الموساد «معهد الاستطلاع والمهام الخاصة»، وتعرض فى الماضى إلى انتقادات لطريقة عمله، حيث قتل عملاء للجهاز بالخطأ سنة 1973 نادلا مغربيا فى مدينة ليلهامر النرويجية.

يذكر أن كتاب بيرجمان «حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد»، سيبدأ طرحه فى الأسواق اعتبارا من الاثنين المقبل.