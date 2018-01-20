صحافة الأورجواي تحذر تاباريز من خطر صلاح

دفع التألق الكبير الذي يقدمه نجم المنتخب المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي الصحافة في الأوروجوني إلى تحذير أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأورجواي من خطورة صلاح على دفاعات «السيليستي».

وقالت صحيفة «أوفوكيشان» الأوروجوانية ، إنه يتوجب على أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأورجواي والجهاز الفني مضاعفة جهوده لدراسة تحركات محمد صلاح خاصة في ظل تألقه مع ليفربول وتسجيله 18 هدفا حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما حذرت الصحيفة الجهاز الفني لمنتخب أوروجواي «السيليستي» من خطورة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول قبل لقاء المنتخبين بالجولة الأولى من مونديال كأس العالم 2018 بروسيا، المقرر له يوم 15 يونيو في يكاترينبورج.

وأضافت الصحيفة أن المباراة الأولى للمنتخب في كأس العالم امام المنتخب المصري لن تكون سهلة، وأن منتخب مصر من المرشحين بقوة لبلوغ الدور الثاني.

واشارت أن صلاح نجح في تسجيل 5 أهداف خلال مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ليعود بمصر للمشاركة بالمونديال بعد غياب دام 28 عاما ويعد أخطر اللاعبين في خط المقدمة.