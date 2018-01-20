58 جهة تشارك في تنفيذ تدريب عملى لمجابهة الأزمات والكوارث بالجيزة

تنفذ محافظة الجيزة أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بمشاركة 58 جهة تنفيذية مختلفة تمثل كافة الجهات الحكومية والأهلية، وذلك في بداية فبراير المقبل.

وقال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى، إن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث، وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية.

أضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم، وتدريب الأجهزة التنفيذية على تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملى.

وقال المحافظ إن التخطيط يعد من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، مشيرا إلى أن التخطيط لإدارة الإزمات يساعد على إدارة الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل، ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها.

وأضاف المحافظ أن التخطيط يوفر استغلالا كاملا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.

وأضاف المحافظ إلى توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بحصر كافة المعدات والسيارات وإعداد كشف بأرقام وأنواع المعدات لاستخدامها فى حال الحاجة إليها، موضحا أنه تم عرض خطط مجابهة السيول وحوادث القطارات وتوقف حركة مرور كأمثلة عملية والوقوف على الطرق المثالية فى التعامل مع الحدث.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أجرت من قبل نموذج محاكاة وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول فى حالة حدوثها، وذلك بمشاركة كافة الجهات لضمان عدم حدوث أى أضرار لأموال وممتلكات المواطنين.