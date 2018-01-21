الرئيس اليمني يشيد بموقف السعودية الداعم لبلاده

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم السبت، بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمة المملكة العربية السعودية لليمن في كافة المجالات ومختلف الظروف، ومساندتها قيادة وشعبا لتجاوز تحدياته وواقعه الراهن والانتصار لإرادته في دحر قوى التمرد والانقلاب من مليشيا الحوثي الإيرانية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليمني، اليوم، محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على إعادة الإعمار في اليمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية " سبأ" .

وقال الرئيس اليمني "إن المملكة مع اليمن سلما وحربا في وجه الطغاة وأعداء الأمة والهوية عبرعاصفة الحزم وعودة الأمل والانتصار للشرعية واليمن أرضا وإنسانا"، لافتا إلى مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز من خلال الوديعة المالية لدعم وتعزيز العملة اليمنية.

ومن جانبه، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.