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«فتح» تدعو للإضراب الشامل وتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال الثلاثاء

رام الله - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 يناير 2018 - 11:26 ص | آخر تحديث : السبت 20 يناير 2018 - 11:26 ص

دعت حركة فتح إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء القادم، وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على خطوط التماس، لمواصلة التنديد باعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

ودعت حركة فتح في بيان اليوم، إلى الالتزام بقرارات المجلس المركزي التي تتضمن مواصلة المقاومة الشعبية السلمية على الأرض الفلسطينية، داعية الدول العربية لمقاطعة زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بينس إلى المنطقة.

وحذرت حركة فتح المتنفذين في وكالة "الاونروا" من ممارسة الفصل الوظيفي لحملة شهادة الدبلوم الذي من شأنه إغراق شعب فلسطين بالبطالة والفقر.


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