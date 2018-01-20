وزيرة الهجرة تبدأ جولة لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بدأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، جولة خارجية بدأتها بالعاصمة البريطانية لندن، للقاء المصريين بالخارج والجاليات المصرية بمختلف البلدان لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت مكرم، في تصريحات صحفية، إن هدف الزيارات هو نقل إنجازات الدولة واستعراض أهم المشروعات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية وحث المصريين بالخارج على المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية، ونقل التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة وأهمية التكاتف وتنسيق الجهود الوطنية لعبورها.

وأضافت الوزيرة أنها ستقدم شرحا متكاملا لآلية التصويت للمواطنين بالخارج وأماكن اللجان وتجيب على تساؤلات الجالية بأوروبا حول مختلف القضايا، لافتة إلى أن الزيارات تأتي عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لدورة رئاسية جديدة، أمس، في ختام مؤتمر "حكاية وطن"، الذي وجه خلاله رسالة بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية واختيار أي من المرشحين بحرية تامة.

وأشارت مكرم، إلى أنه من المقرر أن تشارك فى حفل تنصيب الدكتور ناصر فؤاد كأول نائب لورد مصري لمقاطعة شيشاير ببريطانيا، حيث تأتي مشاركة الوزيرة فى مراسم تنصيبه، واستلامه ‏وثيقته الخاصة به، تلبية لدعوة منه لحضور الحفل.