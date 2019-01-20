نائب دشنا يطالب بإقامة مشروعات تنموية في قنا لتوفير فرص عمل للشباب

تقدم عضو مجلس النواب النائب حسين فايز، عن دائرة دشنا التابعة لمحافظة قنا، باقتراح إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لإقامة عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرض محافظة قنا.

وقال فايز، في مقترحه، إن أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب في الوقت الحالي هي البطالة، على الرغم أن هناك حلول عديدة لحلها، لاسيما أن محافظة قنا غنية بالإمكانيات والموارد التي لا تحظى بها أي محافظة أخرى، مشيرا إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة على أطراف المحافظة وداخل مراكزها تصلح لإقامة مشروعات تنموية جديدة تحتاجها المحافظة، وهو ما يتطلب استغلالها في الاستثمار والتنمية.

وأضاف أن محافظة قنا يصلح معها إقامة مصنع لإنتاج الخشب بدلًا من استيراده من الخارج، ومن ثم توفير العملة الصعبة، أو إنشاء مصنع لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في تشغيل وتسخين براجل المصانع التي تُصنع السكر بعد العصر، أو مصنع كحول أو قود حيوي، وغيرها من المصانع التي ستعود بالنفع أولًا على الدولة، وثانيًا على الشباب من توفير آلاف فرص العمل لهم.

وأكد عضو مجلس النواب أن محافظات صعيد مصر لم تحصل بعد على نصيبها العادل من المشروعات التنموية في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للصعيد بعد أن عانى أهله كثيرًا من التهميش والإهمال، حيث كانت الحكومات المتعاقبة توجه الاستثمار والتنمية نحو محافظات الوجه البحري، ولم توجه أي تنمية نحو الجنوب.