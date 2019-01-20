رئيس «الخضر» الألماني: حزبنا أهمل شرق ألمانيا طويلا

أقر رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابك، بأن حزبه الذي نشأ في غرب ألمانيا في البداية، قلما اهتم بشأن شرق ألمانيا، على مدار فترة طويلة.

وقال هابك لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "نرى الموضع الذي ارتكبنا فيه خطأ. لم يكن واضحا اهتمام الكثير من أعضاء الخضر الغربيين بشرقي ألمانيا لفترة طويلة".

وأضاف: "أشعر شخصيا بخطأ لأنني لم أعط اهتماما خاصا بالوحدة الألمانية خلال تسعينيات (القرن الماضي)".

يأتي ذلك في الوقت الذي اقتربت فيه انتخابات البرلمانات المحلية بولايات شرق ألمانيا، ففي الخريف سيتم إجراء انتخابات في ولايات براندنبورج وسكسونيا وتورينجن. ولا يحظى حزب الخضر بشعبية هناك حتى الآن؛ حيث تراوحت نسبه في الانتخابات الأخيرة بهذه الولايات بين 5 و6%.

واقترح هابك أن تقدم الحكومة الاتحادية جزءا من أموال الدعم المخصصة لشرق ألمانيا من أجل إقامة مؤسسات بحثية جديدة هناك.