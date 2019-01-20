لبنان: يجب على ليبيا القيام بواجباتها للكشف عن مصير موسى الصدر

أعرب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن أسفه لعدم حضور الجانب الليبي، في القمة العربية الاقتصادية في بيروت، قائلًا: «ما حدث كان أمرًا مؤسفًا، وقد عبرنا عن عدم رضانا عن حدوثه».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذا الأمر لا يعفي القيادة الليبية من مسؤوليتها والقيام بكل واجباتها حيال اختفاء الإمام موسى الصدر، متابعًا: «حتى لو لم تكن هي نفس القيادة الي شهدت واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر».

وأكد على ضرورة السعي قدمًا نحو جلاء الحقيقة وكشف مصير واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر، موضحًا: «لأنه ليس فقط إمام المسلمين الشيعة في لبنان، وإنما هو إمام لكل اللبنانين ولكل العرب، لأنه نموذج للعيش المشترك، وكل اللبنانيين لن يتخلوا عن كشف مصيره مها حدث».

وذكر أن هناك إجماعًا لبنانيًا وعربيًا على أهمية كشف هذه القضية، لما لها من أهمية وطنية، ورمزية عربية كبيرة.

يذكر أن الإمام موسى الصدر قد اختفى بعد زيارته للأراضي الليبية عام 1978، ولا يزال الجانب اللبناني يطالب السلطات الليبية بكشف الحقيقة عن هذه القضية.