مقتل 10 أشخاص بتفجير عبوتين في عفرين شمال سوريا

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في انفجار عبوتين ناسفتين في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

ذكر مصدر الجيش السوري الحر، أن إحدى العبوتين استهدفت حافلة ركاب بجانب جسر السرايا بالمدينة، مؤكدًا أن فصائل "الجيش السوري الحر" أبطلت مفعول عبوة ثالثة.

يأتي هذا الهجوم في الذكرى السنوية الأولى لسيطرة القوات التركية، والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين قبل عام في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الى أن انفجار لغم أرضي، وقع مساء أمس السبت، قرب الدوار المذكور وأسفر عن مقتل شخص شخصا، وأعقبه انفجارًا وقع مساء أمس الأول الجمعة، في حي المحمودية بالمدينة.