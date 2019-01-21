ميسي البديل يقود برشلونة للثأر من ليجانيس بثلاثية

أحرز الساحر الأرجنتيني (البديل) ليونيل ميسي هدفًا وتسبب في صنع آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه ليجانيس اليوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي ثأر من خسارته 1 / 2 أمام ليجانيس في لقاء الفريقين بجولة الذهاب هذا الموسم، إلى 46 نقطة، ليظل محلقا في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 32، لكن مارتن بريثويت أحرز هدف التعادل لليجانيس في الدقيقة 57.

واضطر إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة للدفع بميسي، الذي أبقاه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة من أجل إراحته للقاء الفريق المرتقب أمام أشبيلية في بطولة كأس الملك يوم الأربعاء القادم.

ونجح ميسي في صنع الفارق خلال النصف ساعة التي شارك خلالها في اللقاء، بعدما تسبب في الهدف الثاني الذي أحرزه المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز في الدقيقة 71 من متابعة لقذيفة هائلة من قائد الفريق الكتالوني، الذي أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 18 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه لويس سواريز.