جورماهيا الكيني يتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية

تأهل جور ماهيا الكيني إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله السلبي أمام نيو ستار دي دوالا الكاميروني في إياب دور الـ32 الثاني والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب إعادة التوحيد بمدينة دوالا الكاميرونية.

وفشل الفريق الكاميروني في تسجيل أية أهداف في المباراة ومواصلة مشواره في البطولة وتعويض الخسارة التي تلاقاها في مباراة الذهاب على ملعب أومنيسبورت دي ليمبي والتي جمعتهما الأحد الماضي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الكيني بنتيجة 2-1، ليضمن التأهل لدور المجموعات من البطولة.

ويعتبر جور ماهيا الفريق العاشر المتأهل إلى دور المجموعات بعد كل من: الزمالك، أوثو دويو الكونغولي، حسنية أكادير المغربي، ساليتاس البوركينابي، بترو أتلتيكو الأنجولي، الهلال السوداني، نهضة بركان المغربي، زيسكو يونايتد الزامبي.