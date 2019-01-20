وزير المالية الجزائري يبحث التعاون المشترك مع ممثل البنك الدولي

بحث وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، مع ممثل البنك الدولي شهيد أشرف ترار، آفاق التعاون في مجال المساعدة التقنية.

وتطرق اللقاء - حسب بيان لوزارة المالية الجزائرية - إلى التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المساعدة التقنية، والتي تندرج نشاطاتها في إطار التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد.

واستعرض الوزير المحاور الرئيسية لسياسة الجزائر في مجال التنمية والإصلاحات الهيكلية الجارية وكذا الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد، مسلطا الضوء على أهمية سياسة الموازنة التي شرعت فيها السلطات الجزائرية والتي ترمي إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بتمويل الاستثمارات محليا مما يسمح بضمان نمو اقتصادي مستديم.

من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي استعداده لمواصلة الاستجابة للحاجيات التي عبرت عنها الجزائر في مجال المساعدة التقنية.

ويتضمن برنامج زيارة ممثل البنك الدولي إلى الجزائر لقاءات مع أعضاء من الحكومة والمؤسسات الوطنية للاطلاع على التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أحرزتها الجزائر، كما تشمل زيارات ميدانية عديدة.