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استكمال محاكمة متهمي أحداث الإرهاب بشارع الهرم.. غدا


نشر فى : الأحد 20 يناير 2019 - 8:26 م | آخر تحديث : الأحد 20 يناير 2019 - 8:26 م

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعهد إمناء الشرطة بطره محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى أحداث إرهاب حدثت في شارع الهرم.


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