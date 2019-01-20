عودة العرض المسرحي «شهد الصبار» على مسرح السلام غدا

السبت المقبل.. حفل «أوتار مصرية» في بيت السحيمي بشارع المعز

«حماقي» يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد «كل يوم من ده»