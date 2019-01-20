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القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعهد إمناء الشرطة بطره محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى أحداث إرهاب حدثت في شارع الهرم.