محافظ كفرالشيخ يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، التي تستمر لمدة أسبوع، ويؤدى الامتحانات 52247 طالبًا وطالبة في 315 لجنة امتحان على مستوى الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، وأدى الطلاب امتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات التي تم تفعيلها طوال فترة الامتحانات، لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، مشددًا على انضباط اللجان، وسرية توزيع الامتحانات وضمان سير تصحيح الامتحان والنتائج على مستوى المحافظة، والعمل على راحة الطلاب وعدم تعرضهم للضغط داخل اللجان وتوفير الهدوء لهم.

وكشف أنه لأول مرة يتم تطبيق اللامركزية في كنترولات الشهادة الإعدادية بالمحافظة؛ لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات وللصالح العام، موضحًا أنه تم التواصل مع مديرية الأمن؛ لتأمين كنترول اللجان، ضمن استعدادات المحافظة للامتحانات.

شهدت اللجان تواجد أمني خارج اللجان للتأمين، وقدم المحافظ الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والقيادات الأمنية على جهودهم المبذولة في تأمين الامتحانات.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بعدم تواجد الأهالي أمام اللجان؛ لتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات، واستجاب أولياء الأمور وابتعدوا عن اللجان، بالإضافة إلى انه تم إزالة الإشغالات بالشوارع المحيطة بالمدارس لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لخوض الامتحانات.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الكهرباء، بالتأكد من استمرارية وصول التيار الكهربائي للمدارس، وعدم انقطاعه أثناء الامتحانات، مشيرًا إلى أن التعليم أساس التنمية، موضحًا أنه يتابع العملية التعليمية بشكل دائم من خلال جوﻻته الميدانية للمدارس، والتقارير الخاصة بمتابعتها، لإنجاح العملية التعليمية بالمحافظة.