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الاثنين.. وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا 2019» بمشاركة 500 عارض

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الأحد 20 يناير 2019 - 8:27 م | آخر تحديث : الأحد 20 يناير 2019 - 8:27 م

تفتتح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا 2019"، غدا الاثنين، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض ومساحات العرض 5 آلاف متر مربع.


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