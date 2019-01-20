سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفتتح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا 2019"، غدا الاثنين، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض ومساحات العرض 5 آلاف متر مربع.