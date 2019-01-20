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تفتتح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا 2019"، غدا الاثنين، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض ومساحات العرض 5 آلاف متر مربع.