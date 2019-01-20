مصر تؤكد بقمة بيروت الاقتصادية أهمية العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة



أكدت مصر أهمية العمل العربي المُشترك لوضع استراتيجيات وبرامج عملية وملموسة لتحقيق التنمية العربية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام اجتماع القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في دورتها الرابعة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت مصر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعوب منطقتنا العربية، وعلى رأسها قضية مكافحة الفقر والبطالة.. لافتا إلى أن الفقر والبطالة يمثلان أرضية خصبة لقيام قوى التطرف باستهداف المجتمعات ونشر الفوضى والانقسام بين أفرادها.

وشددت مصر على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية العربية، والنهوض بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للأفراد، ليس فقط من أجل تحقيق التنمية وبناء اقتصاد عربي قوامه المعرفة، وإنما أيضا باعتبار ذلك قضية أمن قومي بامتياز وآلية أساسية لمكافحة التطرف والإرهاب وتدعيم الاستقرار في المنطقة.