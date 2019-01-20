حجازي متقال يتبرع بأرباح حفله في ساقية الصاوي إلى مستشفى السرطان بالصعيد

أمتع الفنان الشعبي حجازي متقال الجمهور، الذي امتلأت به قاعة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، أثناء حفله بها مساء أمس السبت.

بدأ الحفل في الثامنة بوصلة موسيقية ممتعة، ليدخل بعدها حجازي على أغنية "سلام"، وبعد نهايتها حيا "متقال" جمهوره، الذي دخل سريعًا في الأجواء مع "سلم على" ثاني أغاني الحفل ، وأكمل بعدها حجازي بعدد من أغانيه مع فرقته الاستعراضية، منها "الطريق الزراعي"، و"صاحبك بيضحك"، و"يا صحبي نتصاحب".

وتفاعل الجمهور بشدة مع أغنية "الأقصر بلدنا"، و"أفرحي يا عروسة"، و"جميل وأسمر"، وبعد استراحة دامت لدقائق عاد بعدها حجازي متقال، ليرقص الجمهور على أغانيه التي يفضلها الجمهور منها "بتناديني تاني ليه"، و"جمالك هباشني"، و"بص على الحلاوة" وأثناء غنائها أهدى طفلة بلاص.

كما قدم حجازي ميدلي جمع بين "ميل واسقيني"، و"أفرحي يا عروسة"، و"الفراولة"، رقص فيه بالعصا على أنغام المزمار، وطلب أحد الحضور العصا فأعطاها له متقال ليرقص بها، ودعى بعدها عازف الإيقاع عاطف متقال ليقدم فقرة عزف على الطبلة، والتي تفاعل معها الجمهور وصفق مع إيقاعها، واختتم بعدها حجازي الحفل بأغنية "العتبة جزاز".

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