محافظ كفر الشيخ: إطلاق مبادرة مجتمعية لتوفير الأدوية لغير القادرين بالمجان خلال أيام

قال محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه إنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق مبادرة مجتمعية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى غير القادرين بالمجان، ودعمًا لمنظومة المستشفيات الحكومية من خلال المركز الرئيسي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وفروعه في المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يضم شركات الأدوية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر والجمعيات الخيرية المعتمدة وصندوق دعم الدواء، فضلا عن استغلال عينات الأدوية المجانية للتوزيع على المرضى بحيث تتضمن هذه المبادرة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة إلى المرضى غير القادرين من خلال المركز الرئيسي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ وفروعه في المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة.

وتابع المحافظ أنه سيتم من خلال المبادرة تدوير أصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية بين المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة بقيمة مليون و500 ألف جنيه كمرحلة أولى، كما سيتم إنشاء تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله التعرف على احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصةً أدوية الطوارئ والعناية المركزة وحضانات الأطفال، وذلك تحت إشراف إدارة الصيدلة والطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالصيدلانية الدكتورة عبير حسنين هيكل التي قدمت هذه المبادرة، وقدم لها خالص الشكر على جهودها المشرفة بالمساهمة في رفع العبء عن كاهل المرضى غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور فيصل جودة إن المشاركة المجتمعية عليها دور كبير في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة، وذلك من خلال الشراكة مع المجتمع المدني لتوفير الأدوية بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة لتعظيم دورها في إطار مؤسسي لإفادة الفئات المستهدفة بالمجتمع.