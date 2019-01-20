حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شمال غرب الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية اكتشاف حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في منطقة "نينغشيا" ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غرب الصين.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن المرض ظهر في مزرعة بمدينة "بونجنينغ" بالمنطقة، حيث تأكدت إصابة 26 خنزيرا بالفيروس، فيما نفق 13 خنزيرا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم على الفور إرسال فريق إلى المنطقة، وبدأت السلطات المحلية في الاستجابة لحالات الطوارئ لحجز الخنازير المصابة وإعدامها.

وقررت الوزارة حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة إلى خارج المنطقة المكتشف بها المرض أو داخلها.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.